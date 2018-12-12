Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'nın Yandex firması , Türkiye ve İsrail'deki askeri tesislerin yerlerini ifşa etti /12 Aralık 2018 11:48

Rusya'nın Yandex firması , Türkiye ve İsrail'deki askeri tesislerin yerlerini ifşa etti

Yandex'in harita servisinin, buzlama tekniği ile Türkiye ve İsrail'deki bir dizi askeri tesisin yerini ifşa ettiği ileri sürüldü.

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Amerikan Bilimciler Federasyonu'ndan (FAS) Matt Korda, Yandex'in harita servisinin, Türkiye ve İsrail'deki 300'den fazla askeri tesisin yerini, buraları buzlayarak ifşa ettiğini söyledi.

Haritalarda buzlanarak gösterilen bu tesislerden birçoğunun bilinen yerler olduğunu belirten Korda, buzlanarak gösterilmelerininse bu yerlerin askeri bir işlevinin olduğu anlamına geldiğini kaydetti.

Buzlanarak verilen bu yerleri, Google'ın harita servisinin verdiği görüntülerle karşılaştırdığını söyleyen Korda, hava üsleri ve sığınakların da aralarında olduğu birçok tesisi belirleyebildiğini belirtti. Bu tesisler arasında İsrailli istihbaratçıların Tel Aviv'deki bir üssü ile İzmir'deki NATO Müttefik Kara Komutanlığı ve İncirlik Üssü de bulunuyor.

?Sputnik'in haberine göre, Yandex'te bu tesislerin Türk askeri yetkililerin isteği üzerine buzlanarak verilmiş olabileceğini belirten Korda, askeri tesislerin yerlerinin bu biçimde gizlenmesini pek iyi bir fikir olduğunu düşünmediğini, çünkü bunun tesislerin daha çok ilgi çekmesine sebep olduğunu söyledi.

Araştırmacı Korda, Yandex'in haritalar servisinin verdiği görüntülerde bu derece buzlanmış bir Rus askeri tesisi bulamadığını söyledi.
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