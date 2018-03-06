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Rusya'dan yeni Suriye teklifi
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Rusya'dan yeni Suriye teklifi
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06 Mart 2018 10:47
Rusya'dan yeni Suriye teklifi
Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'dan silahlarını bırakarak çıkan muhalifler ve ailelerine güvenli çıkış sağlanacağını ve teklifi kabul eden muhaliflerin yargılanmaktan muaf tutulacağını açıkladı.
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Rusya, teklifi kabul ederek Doğu Guta'dan çıkan muhaliflere güvenlik ve ulaşım hizmetinin sağlacağını duyurdu.
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