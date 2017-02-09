Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan vize konusunda kötü haber /09 Şubat 2017 00:36

Rusya'dan vize konusunda kötü haber

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Türkiye'de devam eden terör tehdidi nedeniyle Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin getirilmesi için henüz erken olduğunu belirtti.

Rusya'dan vize konusunda kötü haber

Rus basınına konuşan Botsan-Harçenko, "Terör tehdidinin devam etmesi ve terörle mücadeleyi iyileştirme yönündeki ortak niyetleri gerçekleştirmek için ek zamana ihtiyacın duyulması nedeniyle maalesef mevcut kararları kaldırmak ve vize muafiyetine dönmek için henüz erken" dedi.

"Bu vakitsiz olurdu, yine de kısmi tedbirleri almaya hazırız" diyen Rus yetkili, 9 Şubat'ta iki ülke arasında konsolosluk işleri konusunda gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.
 
'RUS-TÜRK ZİRVESİ, İKİ ÜLKE İŞBİRLİĞİNİN CANLANMASI ANLAMINA GELİR'
 
Önümüzdeki hafta Moskova'da iki ülke dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde bir görüşmenin gerçekleşeceğini aktaran Aleksandr Botsan-Harçenko, "Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Ümit Yardım gelecek. Yardım ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlıklarla ilgili bir görüşme yapacak" dedi.
 
Yetkili, "Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının gerçekleşmesi, başlatılan ikili ilişkilerin normalleşme süreci bağlamında tüm işbirliği mekanizmasının ve tüm yapısının canlanması anlamına gelir" diye ekledi.
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