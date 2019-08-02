Rusya'dan Türkiye'ye Suriye ile ilgili yeni teklif

Kremlin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da (Astana) yaptığı açıklamada “Türkiye, Soçi memorandumu (Soçi mutabakatı) ile bu hususta (militanların İdlib’den çıkarılması hususunda) kendi üstüne birtakım yükümlülükler almış durumda. Bunu kendi başlarına yapamıyorlarsa, onlara yardım edeceğimize güvenebilirler” sözlerini kullandı.





Astana görüşmelerinde muhaliflerle diyolog yürüttüklerini söyleyen Lavrentyev, “muhaliflerle de şunu konuştuk: Heyet Tahrir el Şam ve İdlib’deki diğer radikaller ile mücadele için Rusya’dan yardım istiyorlarsa ve bu yardım onlara gerekliyse bizi arayabilirler ve biz de onlara yardım edebiliriz.” dedi.





PUTİN, ERDOĞAN VE RUHANİ, SURİYE İÇİN EYLÜLDE ANKARA’DA BULUŞACAK





Bunların yanında Lavrentyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bir sonraki zirvesinin 11 Eylül’de Ankara’da yapılmasını planladıklarını doğruladı.





Putin, Erdoğan ve Ruhani son olarak 14 Şubat’ta Soçi’de bir araya gelmişti.