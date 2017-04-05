Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Türkiye'ye şok suçlaması /05 Nisan 2017 15:51

Rusya'dan Türkiye'ye şok suçlaması

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Türkiye’nin ilgili makamının ihrac edilen sebzelerinin güvenliğini garanti edecek durumda olmadığını bildirdi.

Rusya'dan Türkiye'ye şok suçlaması

Dankvert Moskova’da düzenlenen Uluslararası Sebze Kültür Forumu’nda yaptığı açıklamada, "Bana göre, kontrollere üretimden başlamak gerekiyor. Bugün Türk meslektaşlarımız Antalya’da 1000’e yakın çiftçi varken kendi çiftçilerinin seralarını kontrol edemiyorlar" ifadesini kullandı.

Dankvert, Rosselhoznadzor uzmanlarının Türkiye’de gerçekleştirdikleri denetlemelerin temelinde bu sonuca vardığını belirterek, "Bu belirtilen yerler 1000’er ton ürün veriyorlar. Onların bu yerlerin güvenliklerini kontrol etmeleri çok zor" dedi.
<< Önceki Haber Rusya'dan Türkiye'ye şok suçlaması Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:18:12