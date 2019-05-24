Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye'nin tarım ürünleriyle ilgili yeni karar /24 Mayıs 2019 22:19

Rusya'dan Türkiye'nin tarım ürünleriyle ilgili yeni karar

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den gelen 20 ton çilek ve kayısıyı, içinde Kaliforniya çiçek tripsi (frankliniella occidentalis) adlı zararlı böcek türünün bulunması sebebiyle geri gönderdi.

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Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, Türkiye’den Moskova’ya giden 12.3 ton yaş çilek ve 7.5 ton kayısıda zararlı böceğin tespit edildiği bildirildi.

İncelemenin ardından, zararlı böceğin Rusya topraklarına yayılmasını önleme amacıyla meyvelerin Türkiye’ye geri gönderilmesi kararı alındı.

Dünyanın en tehlikeli zararlı böceklerden biri olan frankliniella occidentalis, aralarında meyve ağaçları, süs bitkileri, tarla bitkileri, sebzeler ve yabancı ot türleri dahil 224 bitki türüyle beslenir. Böcek, sera koşullarında yetiştirilen meyve ve sebzelere de zarar veriyor.

(Sputnik)
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