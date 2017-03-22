Rusya'dan Türk şirketleriyle ilgili karar üstüne karar

Kararın Türkiye'nin Rusya'yı vergisiz buğday ithal edilen ülkeler listesinden çıkartmasından sonra alındığı görüldü.
Türkiye'nin, buğdayın vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı çıkarmasının ardından, Rusya da, iki Türk şirketinden alınan balıklar için laboratuvar kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.
Sputnik'in haberine göre Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor yetkilileri, ürünlerinde ''listeriya'' adlı bir bakteri bulunması nedeniyle Kemal Balıkçılık ve TSM Deniz Ürünleri şirketlerinden alınan ürünlere yönelik laboratuvar kontrollerini sıkılaştırma kararı aldıklarını söyledi.
Rusya çoğu üründeki ambargoyu kaldırmadı
Rus yetkililer Türkiye'den giden domates, et, tavuk gibi tarım ürünlerinde ambargoyu kaldırmayacaklarını açıkladı.
Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Basın Sözcüsü Yuliya Melano, Rosselhoznadzor'un Türk ürünlerine getirilen mevcut kısıtlamaları kaldırmayı planlamadığını bildirdi.
Gazetem.ru’nun haberine göre, Mart ayının başında Rusya hükümetinin Türkiye'den soğan, karnabahar, brokoli, tuz ve karanfil sevkiyatına izin veren kararnamesi yayınlandı. Buna rağmen, et, tavuk, domates, salatalık, üzüm, elma, armut ve çilek hala yasak listesinde bulunuyor.
Melano “İzvestiya” gazetesine yaptığı açıklamada, “Rosselhoznadzor, Türk ürünlerinin sevkiyatına getirilen kısıtlamaların kaldırılma ihtimalini değerlendirmiyor” ifadesini kullandı.