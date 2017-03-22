Rusya'dan Türk şirketleriyle ilgili karar üstüne karar

Kararın Türkiye'nin Rusya'yı vergisiz buğday ithal edilen ülkeler listesinden çıkartmasından sonra alındığı görüldü.







Türkiye'nin, buğdayın vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı çıkarmasının ardından, Rusya da, iki Türk şirketinden alınan balıklar için laboratuvar kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.







Sputnik'in haberine göre Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor yetkilileri, ürünlerinde ''listeriya'' adlı bir bakteri bulunması nedeniyle Kemal Balıkçılık ve TSM Deniz Ürünleri şirketlerinden alınan ürünlere yönelik laboratuvar kontrollerini sıkılaştırma kararı aldıklarını söyledi.





