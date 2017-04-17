Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan referandum sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama /17 Nisan 2017 14:17

Rusya'dan referandum sonuçlarıyla ilgili ilk açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak, "Bu, Türkiye'nin iç meselesi" yorumunda bulundu.

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Peskov, düzenlediği basın toplantısında, dün gerçekleştirilen ve yüzde 51.4'lük oy oranıyla 'Evet' sonucunun çıktığı referandum hakkındaki sorulara yanıt verdi. "Yapılan referandum, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi meselesi" diyen Peskov, "Herkesin, Türk halkının iradesine saygı duyması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Bu, Kremlin'den, Türkiye'de dün yapılan anayasa referanduma ilişkin gelen ilk açıklama. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise referandum sonucundan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı henüz tebrik etmedi.

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