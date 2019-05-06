Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan bir iade haberi daha geldi /06 Mayıs 2019 20:26

Rusya'dan bir iade haberi daha geldi

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den gönderilen 20.8 ton çileği, içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle Rusya’ya girişini yasaklayarak geri çevirdi.

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Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Türkiye’den gönderilen 20.8 ton çileği, içinde tehlikeli tarım haşeresinin tespit edilmesi nedeniyle Rusya’ya girişini yasaklayarak geri çevirdi.Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Rosselhoznadzor’un Krasnodar bölgesi ve Adıge Cumhuriyeti müdürlüğü basın dairesinden yapılan açıklamada, kurumda görevli müfettişlerin Türkiye’den gönderilen 20.8 ton çileğin, içinde batı çiçek tripsi (Kaliforniya tripsi) adlı haşerenin tespit edilmesi nedeniyle Rusya’ya girişini yasakladığı kaydedildi.Deniz yoluyla Tuapse limanına ulaşan çileği inceleyen sağlık uzmanları, Rusya’da karantina listesinde olan batı çiçek tripsi (Kaliforniya tripsi) adlı haşereye rastladı.

Ürünlerde bu tarım zararlısının bulunduğu, Rusya Bitki Karantina Merkezi Novorossiysk şubesinin raporuyla doğrulandı. Sağlıksız ürünler ihracatçıya geri gönderildi.

Rosselhoznadzor daha önce Türkiye’den getirilen meyve ve sebzelerin bitki sağlığı kalitesinin düşmesinden endişe duyduklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’den gönderilen meyve ve sebzelerde bin 945 kez Rusya’nın karantina listesinde olan tarım zararlıları saptanmış, hastalıklı olduğu tespit edilen 30 bin tondan fazla ürünün ülkeye girişi yasaklanmıştı.

Önümüzdeki temmuzdan itibaren Rusya’ya gönderilen biber, domates, üzüm ve çileği fumigasyon (buharlı ilaçlama yöntemiyle dezenfeksiyon) işleminden geçirmeye başlayacak olan Türkiye, kullanılması öngörülen ilaçlama yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri Rosselhoznadzor’a en kısa zamanda ulaştıracak.

Dekoratif çiçek kültürlerinde ve sera ortamında yetiştirilen sebzelerde rastlanabilecek en zararlı haşereler sınıfında yer alan batı çiçek tripsi 224 bitki türüne zarar verebiliyor.
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