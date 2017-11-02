Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Ankara'ya soğuk duş etkisi yapacak PYD cevabı /02 Kasım 2017 14:25

Rusya'dan Ankara'ya soğuk duş etkisi yapacak PYD cevabı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Ankara'nın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) katılmasına karşı çıkmasına ilişkin "Onlar Suriye'nin vatandaşı, Türkiye'nin değil" ifadelerini kullandı.

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Gazetecilere konuşan Bogdanov "Türk partnerlerimizle her zaman görüşme halindeyiz. Zira Demokratik Birlik Partisi'nin tüm taraflarının ve Suriye'deki diğer Kürt kuruluşlarının Suriyeli olduğu düşüncesinden hareket ediyoruz. Bu Kürtler, Suriye'nin vatandaşı, Türkiye'nin değil. Bu nedenle bu ayrımın yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'KONGREDE TÜM TARAFLAR YER ALMALI'

Bogdanov "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ülkedeki Kürtler, Araplar ve farklı mezheplerin temsilcileri de dahil tüm etnik ve mezhep gruplarının yer almasından yanayız" ifadelerini de kullandı.

Bogdanov ayrıca Kongre'nin tek seferlik bir etkinlik olup olmayacağı yönünde de henüz bir karar alınmadığını da belirtti.
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