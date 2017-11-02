Rusya'dan Ankara'ya soğuk duş etkisi yapacak PYD cevabı

Gazetecilere konuşan Bogdanov "Türk partnerlerimizle her zaman görüşme halindeyiz. Zira Demokratik Birlik Partisi'nin tüm taraflarının ve Suriye'deki diğer Kürt kuruluşlarının Suriyeli olduğu düşüncesinden hareket ediyoruz. Bu Kürtler, Suriye'nin vatandaşı, Türkiye'nin değil. Bu nedenle bu ayrımın yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.







'KONGREDE TÜM TARAFLAR YER ALMALI'





Bogdanov "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ülkedeki Kürtler, Araplar ve farklı mezheplerin temsilcileri de dahil tüm etnik ve mezhep gruplarının yer almasından yanayız" ifadelerini de kullandı.





Bogdanov ayrıca Kongre'nin tek seferlik bir etkinlik olup olmayacağı yönünde de henüz bir karar alınmadığını da belirtti.