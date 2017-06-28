Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan ABD'ye: Vereceğimiz karşılık... /28 Haziran 2017 21:41

Rusya'dan ABD'ye: Vereceğimiz karşılık...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, ABD'nin 'Suriye ordusunun kimyasal silah kullanacağına' yönelik iddiasına yanıt verdi.

SHABER3.COM

Rusya'dan ABD'ye Suriye çıkışı: Vereceğimiz karşılık...

ABD'nin hafta başında 'Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenleyeceğine' yönelik iddialarının sorulması üzerine Lavrov, ABD'nin Suriye ordusuna yönelik muhtemel saldırılarına Rusya'nın 'orantılı ve saygın şekilde yanıt vereceğini' açıkladı.

Sputnik'in haberine göre Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin yeni bir kimyasal saldırı düzenlemek için yaptığı hazırlıkları izlediklerini öne sürmüştü.

KABUL EDİLEMEZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'deki meşru yönetime yönelik iddialarının ve tehditlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da, Suriye hükümetinin kimyasal saldırı hazırlığı yaptığını iddia eden Beyaz Saray'ın, teröristlere kimyasal silah kullanarak provokasyon yapma daveti gönderdiğinin altını çizmişti.
<< Önceki Haber Rusya'dan ABD'ye: Vereceğimiz karşılık... Sonraki Haber >>

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Şehit Yüzbaşı'nın eşi, Hulusi Akar'ın elini havada bıraktı

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Etek giydirip, döve döve sokakta dolaştırdılar

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti

Boğaziçililer Erdoğan'ın rektörünü protesto etti
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:20:47