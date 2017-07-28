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Rusya'dan ABD'ye diplomat ve mülk kısıtlaması
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Rusya'dan ABD'ye diplomat ve mülk kısıtlaması
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28 Temmuz 2017 12:47
Rusya'dan ABD'ye diplomat ve mülk kısıtlaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Moskova'daki diplomatik personel sayısını azaltmasını ve bazı mülklerin kullanılmamasını istedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Moskova'daki diplomatik personel sayısını azaltmasını ve bazı mülklerin kullanılmamasını istedi.
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