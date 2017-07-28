Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan ABD'ye diplomat ve mülk kısıtlaması /28 Temmuz 2017 12:47

Rusya'dan ABD'ye diplomat ve mülk kısıtlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Moskova'daki diplomatik personel sayısını azaltmasını ve bazı mülklerin kullanılmamasını istedi.

Rusya'dan ABD'ye diplomat ve mülk kısıtlaması


Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Moskova'daki diplomatik personel sayısını azaltmasını ve bazı mülklerin kullanılmamasını istedi.
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