Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya'daki Dünya Kupası Türkiye'de turizmi vurdu /30 Haziran 2018 13:32

Rusya'daki Dünya Kupası Türkiye'de turizmi vurdu

Erken seçim, Dünya Kupası ve İran’la yaşanan döviz krizi turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Otellerde doluluk oranları düşerken, fiyatlardaki artış turizmcinin kaybını azalttı.

SHABER3.COM

Seçim dönemi, Dünya Kupası ve ramazan ayının sezon başlangıcına denk gelmesi ile turizm sektörü dolulukta hüsran, fiyatlarda ise sevinç yaşadı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre, mayıs ayında otel dolulukları 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 2.8 azalarak yüzde 59.6 olarak gerçekleşti. Mayıs 2018'de Türkiye genelinde ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 65.3 Euro oldu. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 63 Euro'ydu.

Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR tarafından TÜROB için hazırlanan Mayıs 2018 Ülke Performans Raporu'na göre mayıs ayındaki doluluk düşüşüne karşın ilk 5 aylık veriler ise yükselişi ifade ediyor. Geçen yılın ilk 5 ayında Türkiye otellerinde yüzde 55.3 olan doluluklar bu yıl ilk 5 ayda yüzde 64.6 olarak gerçekleşirken, ortalama günlük satılan oda bedeli de 59.1 Euro'dan 62.3 Euro'ya yükseldi.

AVRUPA ZAYIF KALDI

TÜROB açıklamasına göre, mayıs ayındaki doluluk gerilemesinde Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nın etkilerinin mayıs ayından itibaren başlamasının etkili olduğu belirtildi. Bu durumun sektörün haziran rakamlarına da yansıyacağı açıklanırken, “Mayıs ayında gerileme olsa da yıl sonu itibarıyla hem turist sayısında hem de doluluklarda çift haneli artışlar bekliyoruz. Ancak Dünya Kupası, 24 Haziran seçim süreci ile ana pazarlarımızdan İran'da döviz kurlarındaki aşırı artış, Avrupa pazarındaki turist artışının sınırlı kalması, Rusya'da ise bazı tur operatörlerinin mali sıkıntı içinde  olması beklentilerimizi bir miktar düşürdü” dedi.

Öte yandan, İstanbul'da Mayıs 2017'de yüzde 64.3 olan doluluk oranı, Mayıs 2018'de yüzde 3.3 azalarak, yüzde 62.1 olarak ölçüldü. Ocak-Mayıs 2018 döneminde ise doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 56'dan yüzde 69.2'ye yükseldi. Ortalama günlük oda bedeli 70.5 Euro'dan 76.1 Euro'ya çıktı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'daki Dünya Kupası Türkiye'de turizmi vurdu Sonraki Haber >>

Beni Babam tutuklattı...

Beni Babam tutuklattı...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:01:44