Rusya'da Eski Polis seri katil çıktı... 78 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu









Mahkeme eski polis memuru Mikhaik Popkov’u 1994 ve 2000 yılları arasında işlediği cinayetler dolayısıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Popkov 2012 yılında yakalanmıştı.





Dava Rusya’nın son 100 yıldaki en büyük seri katil davası olarak tarihe geçti.





Sibirya’nın Irkutsk bögesindeki tenha noktalarda yıllar boyunca gerçekleşen cinayet ve kadınlara tecavüz olaylarını yerel polis yıllarca aydınlatmaya çalışmıştı.





2012 yılında cinayetlerin Popkov tarafından işlendiği şüphesiyle polis memuru tutuklandı. Yapılan testler sonucu Mikhail Popkov’un akıl sağlığının da yerinde olduğu saptandı.