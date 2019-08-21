"Rusya'da çöpe atılan belgeden Türkiye çıktı"

Bloomberg haber ajansının haberine göre temmuz ayında yapılan toplantıda Rusya Merkez Bankası'nın Brüksel merkezli küresel bankalararası ağ SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği finansal sisteme Türkiye'nin nasıl dahil olabileceği konuşuldu.







İki ülke arasındaki acil toplantının S-400 teslimatının temmuz ayında başlamasının ardından gerçekleştiği belirtildi.





RUS BASININDA YER ALDI





Bu toplantıya dair tutanağın Moskova yakınlarındaki bir çöpte bulunmasının ardından görüşme hafta başında Rus basınına yansıdı.





Rus haber ajansı Baza'nın Telegram hesabından paylaştığı tutanağın fotoğrafında Rus Maliye Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu arasında gerçekleştirilen toplantının detayları görülüyor.





MALİYE BAKANI TEYİT ETTİ





Rusya Maliye Bakanı Alexei Moiseev, bu toplantının gerçekleştiğini telefonda Bloomberg'e teyit ederken toplantıda ele alınan meseleler hakkında müzakerelerin halen devam ettiğini ve bu konuların üzerinde çalışıldığını, imzalanacak genelgeye göre ilerleneceğini söyledi.





Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili de görüşmeyi Bloomberg'e teyit etti; ismini vermek istemeyen yetkili rutin konuların konuşulduğunu belirterek detay vermedi.





ÇİN DE AĞA KATILABİLİR





Rusya Merkez Bankası, Kırım'ın ilhakının gerçekleşmesinin ardından yaptırımlara maruz kalması sebebiyle SWIFT sisteminden dışlanması durumunda kullanmak ve 'dış riskleri azaltmak' için 2014 yılında alternatif bir bankalar arası sistem kurmuştu.





Bu sistem ile bankalar arası iletişimi SWIFT kodlarına çevirerek iletişimin aksamaması hedefleniyor.





Rus lider Putin, haziran ayında bu ağa Çin'i de katmak için görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.





ATIK ŞİRKETİ ARAŞTIRILACAK





Belgeye göre yetkililer ayrıca kendi para birimlerinde ticaret yapmayı da toplantıda ele aldı.





Habere göre toplantı o kadar acil bir şekilde gerçekleşti ki Rusya Maliye Bakanlığı mali politikalar departmanının yardımcısı görüşme masraflarını ve Türk yetkililerin Moskova havalimanı yakınlarındaki konaklama masrafını kişisel olarak karşıladı.





Belgede bütün masrafların karşılanmasının talep edildiği yer aldı.





Rusya Maliye Bakanlığı'nın basın birimi ise atıkların imhasından sorumlu şirket ile belgenin nasıl ortaya çıktığının görüşüleceğini aktardı.





Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına temmuz ayında başladı.





Bu durum, Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni bir sürece girdiğini göstermiş; Washington'ın bir yaptırım paketi devreye sokup sokmayacağına dair tartışmaların ortaya çıkmasına sebep olmuştu.