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Rusya'da araç yayaların arasında daldı!
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Rusya'da araç yayaların arasında daldı!
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04 Temmuz 2018 18:20
Rusya'da araç yayaların arasında daldı!
Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı aktarıldı.
Rusya'da araç kalabalığa daldı...
Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldı . Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Olayda hayatını kaybeden kişinin 63 yaşında bir kişi olduğu açıklanırken, 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.
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