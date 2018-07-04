Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'da araç yayaların arasında daldı! /04 Temmuz 2018 18:20

Rusya'da araç yayaların arasında daldı!

Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı aktarıldı.

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldı . Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Olayda hayatını kaybeden kişinin 63 yaşında bir kişi olduğu açıklanırken, 3 kişinin yaralandığı ifade edildi. 
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Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

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