Rusya'da 18 yıldır iktidarda: Putin 4. dönemi için yemin etti

Vladimir Putin yemin töreninde yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemde önceliklerinin sıradan Rusların yaşam koşullarını düzeltmek ve ülkesinin rekabet gücünü arttırmak olduğunu söyledi. Putin ayrıca "Güçlü bir Rusya'ya ihtiyaç duyulduğunun" altını çizdi.



BBC Türkçe'nin haberine göre muhalifler, başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya'da 18 yıldır iktidarda olan Putin'in dönemini "çarlık ve imparatorluk dönemine" benzetiyor. Bugünkü yemin töreni sırasında protesto gösterileri ihtimaline karşı güvenlik güçleri önlemler aldı. Cumartesi günü Rusya'nın 19 ilinde 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltıların yarıya yakını başkent Moskova'daydı.



Muhalif lider Navalny aday olamamıştı



Ülkenin popüler muhalif lideri Alexei Navalny, zimmetine para geçirdiği suçlamaları nedeniyle seçimlerde adaylığını koyamamıştı. İddiaları reddeden Navalny bu suçlamaların "siyasi olduğunu" söylüyor. Rus muhalif, Cumartesi günü başkent Moskova'da izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle kısa süreli gözaltına alındı. Putin ise ilk olarak 2000 yılında devlet başkanı seçildi ve 2004'te yeniden sandıktan birinci çıkarak 4 yıl daha devlet başkanlığı yaptı. Yasalar uyarınca üst üste yalnızca iki dönem devlet başkanlığı yapabildiği için 2008'de başbakanlığa geçti ve devlet başkanlığına kendisine yakın siyasetçilerden Dmitry Medvedev geldi.



Putin, dördüncü dönemini tamamlayabilirse 2024 yılında, 65 yaşına geldiğinde çeyrek asır ülke yönetiminde kalmış olacak. Sovyet lider Joseph Stalin 31 yıl iktidarda kalmıştı. Rus Çarı II. Alexander 26 yıl, I. Nicholas ise 30 yıl hüküm sürdü.



