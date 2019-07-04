Rusya'dan yanan denizaltıyla ilgili nükleer açıklama: Doğrulandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, üç gün önce yanan ve 14 kişinin öldüğü Rus denizaltının nükleer güçle çalıştığını doğruladı.





Olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yaptıkları görüşmenin tutanakları Kremlin tarafından yayımlandı.





Buna göre Şoygu, Putin'e denizaltındaki yangının yakıt hücresinde başlayıp yayıldığını söyledi.





Aracın nükleer reaktörüne ne olduğuna ilişkin Putin’in sorusuna Şoygu "Araçtaki nükleer reaktör tamamen izole ve insansız haldeydi. Mürettebat reaktörü korumak için tüm önlemleri aldı ve tamamen çalışır durumda" yanıtını verdi.





Rusya'nın olayla ilgili çok az bilgi açıklaması eleştirilere yol açarken, Kremlin yanan denizaltı ile ilgili bilgilerin gizli verilerin bir parçası olduğunu, bu nedenle detay veremeyeceğini açıklamıştı. Kremlin denizaltındaki uzmanların "hidrosfer üzerine önemli bir çalışma" yürüttüklerini açıklamakla yetinmişti.