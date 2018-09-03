Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve İran'dan İdlib operasyonu için yeşil ışık /03 Eylül 2018 17:05

Rusya ve İran'dan İdlib operasyonu için yeşil ışık

Rusya ve İran, Suriye hükümetinin İdlib'deki silahlı muhaliflere yönelik planlanan kademeli operasyonuna destek verdi. Türkiye, Rusya ve İran liderleri Cuma günü Tahran'da bir araya gelecek.

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Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla Cuma günü Tahran'da düzenlenmesi planlanan Suriye zirvesi öncesinde diplomatik hareketlilik arttı. Tahran ve Moskova'dan İdlib'de kademeli operasyon hazırlığı yapan Şam yönetimine destek açıklamaları geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, silahlı muhaliflerin kontrolündeki İdlib'deki durumun sonsuza kadar tolere edilemeyeceğini belirtti. Rus Interfax haber ajansına göre Lavrov, Suriye hükümetinin İdlib'in kuzeyini militanlardan arındırma konusunda her tür hakka sahip olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Şam'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Pazartesi erken saatlerde Şam'a giden Zarif'in Suriyeli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek "İran, teröristleri topraklarından uzaklaştırma çabalarında Suriye hükümetine desteğini sürdürecek, planlanan İdlib operasyonunda İran'ın istişari rolü ve Suriye hükümetine yardımı devam edecektir" dedi. İdlib'in hükümet karşıtı ayaklanmanın son kalesi olduğuna dikkat çeken Kasımi, "Suriye hükümeti bu felaketi sona erdirmeye kararlıdır ve bu bölgedeki teröristlere karşı savaşma hakkına sahiptir" diye konuştu. ISNA haber ajansı Zarif'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kasımi, Cuma günü gerçekleştirilecek üçlü zirveyle ilgili olarak da "Bu görüşmenin bölge, Suriye halkı ve terörle mücadele için yapıcı ve başarılı olacağına inanıyorum" dedi.
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