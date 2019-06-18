Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ve İran'dan ABD'ye suçlama: CIA'nın siber casusluk ağını çökerttik /18 Haziran 2019 09:17

Rusya ve İran'dan ABD'ye suçlama: CIA'nın siber casusluk ağını çökerttik

Rusya ile İran, ABD'nin geniş bir siber casusluk ağını tespit ederek çökerttiklerini ve CIA ajanlarının yakalandığını açıkladı. Rus güvenlik kurumlarından bir kaynak, ABD gizli servislerinin Rusya’nın altyapısının kontrol sistemlerine yönelik siber saldırıda bulunmaya çalıştıklarının tespit edildiğini belirtti.

SHABER3.COM


İran devlet televizyonu IRIB'ın haberine göre İran Ulusal Savunma Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şamani, ABD'nin geniş bir siber casusluk ağını tespit ederek çökerttiklerini bildirdi. Şamani, CIA ajanlarının listesini müttefik ülkelerle paylaştıklarını ve bu ajansların müttefikleri tarafından yakalandığını kaydetti.

Amerikan gizli servislerinin Rusya’nın enerji sistemlerine virüsler bulaştırma çabalarını artırdığını yazan New York Times’ın (NYT) haberini yorumlayan kaynak da ABD’nin bu tür saldırılara giriştiğinin gerçekten de saptandığını teyit etti.

Dış gizli servislerinin son yıllarda Rus altyapısının kontrol sistemlerine sızmaya yönelik girişimlerinin giderek yoğunlaştığına dikkat çeken kaynak, siber saldırıların en çok ulaştırma, bankacılık ve enerji sektörlerinin altyapısını hedef aldığını vurguladı.
“Bu tür girişimleri görüyoruz ve tespit ediyoruz” diyen kaynak, saldırıları etkisiz hale getirmeyi başardıklarını sözlerine ekledi.

Yetkili, bu yöndeki girişimlerin siber savaşın unsurları olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusuna da ‘evet’ yanıtını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ve İran'dan ABD'ye suçlama: CIA'nın siber casusluk... Sonraki Haber >>

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Yeniden gözaltına alındı

Yeniden gözaltına alındı

Beyler misafir, giderler...

Beyler misafir, giderler...

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:03:37