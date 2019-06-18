Rusya ve İran'dan ABD'ye suçlama: CIA'nın siber casusluk ağını çökerttik





İran devlet televizyonu IRIB'ın haberine göre İran Ulusal Savunma Yüksek Konseyi Başkanı Ali Şamani, ABD'nin geniş bir siber casusluk ağını tespit ederek çökerttiklerini bildirdi. Şamani, CIA ajanlarının listesini müttefik ülkelerle paylaştıklarını ve bu ajansların müttefikleri tarafından yakalandığını kaydetti.





Amerikan gizli servislerinin Rusya’nın enerji sistemlerine virüsler bulaştırma çabalarını artırdığını yazan New York Times’ın (NYT) haberini yorumlayan kaynak da ABD’nin bu tür saldırılara giriştiğinin gerçekten de saptandığını teyit etti.



