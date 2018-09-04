Rusya uyarı üstüne uyarı yapılan kritik İdlib'i vurdu

Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunmuştu.





İRAN'DAKİ ZİRVENİN GÜNDEMİ İDLİB





İdlib, 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılacağı 3’lü zirveye ilişkin, "Hedefimiz Suriye’ye huzur ve barışın geri dönmesidir” demişti.





SINIRDA ÖNLEM





Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'e müdahalenin gündeme gelmesi nedeniyle sınır hattındaki güvenlik önlemlerini artırmıştı. TSK, İblib'e komşu Hatay'ın sınır hattına birçok bölgeden askeri araç ve personel takviyesi yapıyor. Sınır hattında gönderilen zırhlı paletli silahlar arasında modernize edilen M-60 tankları da yer alıyor. Özel klimayla donatılan ve bölge koşullarına uygun M-60 tanklarında, göç durumunu gözetleyebilen yakın mesafe gözetleme sistemi de yer alıyor. Füzelere karşı lazer uyarı sistemi, 12.7 milimetre SARP uzaktan kumanda edilen silah sistemi, ASELSAN sürücü görüş sistemi ve zırhı güçlendiren koruma astarına da sahip olan tanklar, sınır hattında etkin görev yapıyor.





İdlib 'e müdahale sonrası Türkiye'ye gelebilecek göç dalgası için de Suriye topraklarında kurulan Atme kampı hazır hale getirildi. TSK'nin İdlib'i çevreleyen 12 gözlem noktası da beton bariyerler ve ateş destek vasıtalarıyla güçlendirildi.





TRUMP UYARMIŞTI





Pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ve müttefikleri İran ile Rusya 'yı İdlib konusunda uyarmıştı.





Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda " Suriye cumhurbaşkanı Beşar Esad İdlib'e pervasızca saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu potansiyel insanlık trajedisine ortaklık ederek çok ciddi bir insani hata yapmış olur. Yüzbinlerce insan ölebilir. Buna izin vermeyin!" ifadelerini kullanmıştı.