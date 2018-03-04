Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Ukrayna'nın gazını kesti... /04 Mart 2018 23:02

Rusya Ukrayna'nın gazını kesti...

Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Gazprom'un Ukrayna'nın Naftogaz şirketiyle olan sözleşmeler için fesih prosedürünü başlattıklarını açıkladı.

Rusya Ukrayna'nın gazını kesti...

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Medvedev, Naftogaz'la olan sözleşmelerle ilgili fesih prosedürünü başlattıklarını belirterek, "Gazprom'un Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde söz konusu davayla ilgili açacağı yeni dava, mutlaka farklı bir hakem kurulu tarafından görülecek" ifadelerini kullandı.

Medvedev, sözleşmeleri feshetme kararlarının Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin aldığı kararla bağlantılı olduğunun altını çizdi.

Stockholm merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, çarşamba günü Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine öne sürerek, Rus şirketin Naftogaz'a 2.56 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, önceki günkü açıklamasında Naftogaz'la olan sözleşmeleri feshedeceklerini duyurmuştu.

Stockholm'deki mahkemenin çifte standart uyguladığını vurgulayan Miller, tahkim hakemlerinin kararı Ukrayna ekonomisinin göz önünde bulundurarak aldığını kaydetmişti.

Gazprom, mahkemenin kararına yanıt olarak 1 Mart'ta Ukrayna'ya gaz sevkiyatını durdurmuştu.

Rusya, Ukrayna'ya gaz sevkiyatını daha önce fiyatlandırmayla ilgili tartışmalar sonucunda 2006, 2008, 2009 ve 2014 yıllarında da kesmişti.
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