Rusya, Ukrayna’ya yasak getirdi, faturayı Türkiye’ye kesti





Dünya gazetesinde yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in emrinde yayınlanan kararname ile Türkiye'den Rusya Federasyonu'na Ukrayna üzerinden gerçekleştirilen çeşitli gıda ürünlerinin yanı sıra bazı makine ve araçların da bulunduğu 150'den fazla ürünün ithalatına yasak getirildi.





Türk ihracatçı, Rusya ihracat taşımalarının neredeyse yarısını Ukrayna üzerinden yapıyor. Gazetenin aktardığına göre Rusya'ya direkt bir Ro-Ro hattı bulunmuyor. TIR'lar Türkiye-Ukrayna Ro-Ro hatlarını kullanıyor. Ukrayna'ya Ro-Ro ile giden ihraç TIR'ları, karayolu ile Rusya'ya ulaşıyor.





2018'de yüzde 26 artışla 3.4 milyar dolar ihracat yapılan Rusya'nın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu vurgulayan DEİK/Türkiye- Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Söz konusu ithalat yasağı kararı bizlere bir kez daha Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor" diyor. İhracat yükünü taşıyan nakliyeciler de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin Türk ihracatçısı ve lojistikçisi için daha büyük sıkıntılar doğurabileceğini, Rusya'ya direkt bir Ro-Ro hattı kurulmasının bu noktada en ideal bir çözüm olabileceğini ifade ediyor.





Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), geçen hafta üyelerine bilgilendirme yaparak, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna üzeri taşınan birçok Türk ihraç ürününe yasak getirdiğini duyurdu.





Yetkililer, 2018'de Ukrayna üzerinden Rusya'ya yaklaşık 12 bin bin sefer yapıldığını belirterek, “Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik Türk ihracatçısı ve lojistikçisi için daha büyük sıkıntılar doğurmasından endişe ediyoruz. Rusya'ya direkt bir Ro-Ro hattı kurulması bu noktada en ideal çözüm gibi görünüyor. Diğer bir alternatif bu taşımaları Gürcistan üzerinden Rusya'ya yapmak ancak Gürcistan-Rusya sınırında gümrük geçiş kapasitesi kısıtlı, hazar geçişi pahalı, alternatifimiz yok" kaygılarını paylaşıyor.





UND yetkilileri, geçen hafta aldıkları yeni bir bilgiye göre; Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Rus vatandaşlarının güvenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak amacıyla Ukrayna ve Rusya toprakları üzerinden Kazakistan ve Kırgızistan'a giden uluslararası taşımaların yasaklanması" emrinin de 1 Ocak 2019 tarihinden 1 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatıldığını söylüyor.





Söz konusu karar 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. UND yetkilileri, "Bu durum Rusya'ya direkt Ro-Ro hattının kurulmasının önemini bir kez daha gösteriyor" görüşünü dile getiriyor.