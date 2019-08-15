Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Türkiye'ye İdlib uyarısı /15 Ağustos 2019 19:57

Rusya'dan Türkiye'ye İdlib uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin İdlib mutabakatı kapsamında üstlendiği yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceğini düşündüklerini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin 17 Eylül 2018’de imzalanan Soçi Mutabakatı’ndaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğini düşündüklerini söyledi.

Rusya’nın Soçi Mutabakatı’na bağlılığını koruduğunu kaydeden Zaharova, “Bu mutabakat, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen grupların militanlarını korumak ve kollamak için bir bahane olarak kullanılmamalı. Türk partnerlerimizin bu mutabakat kapsamında üstlendikleri yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceğini düşünüyoruz.” dedi.

EL NUSRA, RUS HEDEFLERİNE SALDIRIYOR

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, İdlib’deki ‘şu anda en zor durumun İdlib gerilimi azaltma bölgesinde gözlendiğini’ belirterek, vilayeti kontrol eden Heyet Tahrir el Şam (eski El Nusra) örgütünün ‘Rus askeri tesislerine ve Suriye ordusu mevzilerine saldırılarına devam ettiğini’ söyledi. 

Zaharova şu bilgileri verdi: “Rusya ve Suriye’nin 2 Ağustos’tan bu yana ateşkesi sağlama çabaları militanlar tarafından görmezden gelindi, 200’den fazla ihlal tespit edildi ve bunlar sonucunda siviller hayatını kaybetti. Bunlara yanıt olarak Suriye ordusu, Rus hava grubunun desteğiyle gerilimi azaltma bölgesindeki sivillerin güvenliğini sağlamaya dönük tüm önlemleri alarak terör faaliyetlerini bastırmaya yönelik nokta operasyonlar düzenliyor.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül’de Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlandırılmış bölge kurulması için mutabakata varmıştı. 
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