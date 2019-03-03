Samanyolu Haber /Dünya / Rusya sıkıştırıyor: Türkiye İdlib mutabakatını henüz uygulamadı /03 Mart 2019 11:57

Rusya sıkıştırıyor: Türkiye İdlib mutabakatını henüz uygulamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül'de yaptığı İdlib mutabakatının tamamen uygulanmadığını söyledi.

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Sputnik'in aktardığına göre Kuveyt haber ajansı Kuna'ya röportaj veren Lavrov, Putin ve Erdoğan'ın yaptığı, İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasını ve militanlarla ve ağır silahların tahliyesini öngören İdlib mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, şöyle konuştu:

"Türk partnerlerimizi 17 Eylül 2018 tarihli İdlib'deki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin mutabakattaki yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik ediyoruz. Türkiye'yle mutabık kalınan ateşkes rejimini gözetleme bahanesi altında terörist varlığının artmasına müsaade edilmemesi önemli. Silahsızlandırılmış bölge kurulmasını ve militanlarla ve ağır silahların tahliyesini öngören belgenin hükümleri henüz tamamen uygulanmadı."

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