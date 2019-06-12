Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Türkiye’den gönderilen 20 ton kayısıya el koydu /12 Haziran 2019 16:11

Rusya, Türkiye’den gönderilen 20 ton kayısıya el koydu

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor’un, Türkiye’den gönderilen 20 ton kayısıya, zararlı böcek türü taşıması gerekçesiyle el koyduğu öğrenildi.

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Yerel basında yer alan habere göre Rosselhoznadzor’un Kaluga bölge idaresi, Türkiye’den gönderilen 20 ton kayısıyı, tarım ürünleri için çok zararlı olduğu bilinen Akdeniz meyve sineği taşıması gerekçesiyle ıskartaya çıkardı.

Kurumun el koyduğu kaysıların akıbetinin ne olacağının henüz belli olmadığı belirtilen haberde, ancak kalitesiz ürünün kesin olarak tezgâhlara çıkmayacağı kaydedildi.
Habere göre Rosselhoznadzor görevlileri, Akdeniz meyve sineğinin en tehlikeli ve zararlı türlerin sınıfında yer aldığını, kaysı, elma, erik, kiraz meyvelerine ve domatese, ayrıca 200’ün üzerinde farklı bitki türüne zarar verdiğini hatırlattı.

Hastalıklı meyvelerin dış görünüş olarak sağlıklı meyvelerden hiçbir farklılık göstermediğini söyleyen uzmanlar, sinek larvalarının sadece meyvenin açılmasıyla tespit edilebileceğini ifade etti.

Haberde ayrıca bu sinek türünün insan için tehlike taşımadığına, ancak yayıldığı halde tarıma genel olarak büyük zarar verebileceğine dikkat çekildi.
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