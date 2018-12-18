Rusya, Türkiye’den 490 ton narenciyeyi geri gönderdi

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, 10-17 Aralık günleri, Adana ilindeki Narka paketleme istasyonunda yapılan denetim sonucu, incelenen 3 bin 131 ton narenciyeden en az 490 tonunda zararlı böceğin tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca Rusya'ya narenciye taşımakta kullanılan konteyner ve buzdolaplarında Megaselia scalaris ve Akdeniz meyve sineği pupalarına rastlandı.





Bu olguların, Rusya'ya narenciye taşıyan ulaşım araçları üzerinde Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeterince kontrol sağlanmadığının göstergesi olduğu kaydedildi.





Daha önce Akdeniz meyve sineğinin tespit edilmesi nedeniyle 226 ton narenciyenin Rusya'ya yollanması engellenmişti.





Rosselhoznadzor daha önce Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) gıda sağlık taleplerine yönelik ihlallerde gözlenen artış nedeniyle kurum uzmanlarının 5 Aralık'tan itibaren Türkiye'deki narenciyeyi yollanmadan önce denetlemeye başladığını duyurmuş, özellikle de Türkiye'den gönderilen ürünlerde pek çok kez Akdeniz meyve sineğine rastlandığını vurgulamıştı.