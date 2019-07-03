Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Türk mallarını göndermeye devam ediyor /03 Temmuz 2019 21:06

Rusya, Türk mallarını göndermeye devam ediyor

Rusya, kırmızı renkli meyvelerde ürün kaybına neden olan Akdeniz meyve sineği nedeniyle 23 ton kırmızı eriği sınırdan geri çevirdi.

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Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Rusya, kırmızı renkli meyvelerde ürün kaybına neden olan Akdeniz meyve sineği nedeniyle 23 ton kırmızı eriği sınırdan geri çevirdi.

Domates ve çilekten sonra erikler de Türkiye'ye geri gönderildi.CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ‘'Novorossiysk limanında Türkiye menşeli 23,4 ton kırmızı eriğe Akdeniz meyve sineği larvaları içerdikleri gerekçesiyle el konuldu ve erikler geri gönderildi'' dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli geçen hafta yaptığı açıklamada, Akdeniz meyve sineğine karşı 45 ilde proje yürütüldüğünü açıklamıştı.
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