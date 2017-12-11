Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Suriye'den çekiliyor! /11 Aralık 2017 13:20

Rusya Suriye'den çekiliyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin Lazkiye kentindeki Hmeymim hava üssüne beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin'i hava üssünde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı.

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Putin ordusuna Suriye’den çekilme emri verdi

Rusya lideri Putin, Ankara ziyareti öncesi Suriye’deki Rus hava üssünde Beşar Esad ile görüştü.

Putin Rus ordusunun Suriye’den çekilme emrini verdi.

Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapacağı görüşme öncesinde Suriye’deki terörist gruplara 2015’ten beri operasyon düzenleyen Rus hava güçlerinin konuşlanma noktası olan Hmeymim üssünü ziyaret eden Putin, buradaki Rus güçlerinin geri çekilmeye başlaması için emir verdi.

Putin Hmeymim’de yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanı (Sergey Şoygu) ve Genelkurmay Başkanı’na (Valeriy Gerasimov) Rus güçlerinin daimi konuşlanma noktalarına geri çekilmeye başlanması emrini veriyorum” dedi.

Bu arada Putin’e Hmeymim ziyaretinde Şoygu da eşlik etti.
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