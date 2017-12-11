Rusya Suriye'den çekiliyor!

Putin ordusuna Suriye’den çekilme emri verdi





Rusya lideri Putin, Ankara ziyareti öncesi Suriye’deki Rus hava üssünde Beşar Esad ile görüştü.





Putin Rus ordusunun Suriye’den çekilme emrini verdi.





Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapacağı görüşme öncesinde Suriye’deki terörist gruplara 2015’ten beri operasyon düzenleyen Rus hava güçlerinin konuşlanma noktası olan Hmeymim üssünü ziyaret eden Putin, buradaki Rus güçlerinin geri çekilmeye başlaması için emir verdi.





Putin Hmeymim’de yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanı (Sergey Şoygu) ve Genelkurmay Başkanı’na (Valeriy Gerasimov) Rus güçlerinin daimi konuşlanma noktalarına geri çekilmeye başlanması emrini veriyorum” dedi.





Bu arada Putin’e Hmeymim ziyaretinde Şoygu da eşlik etti.