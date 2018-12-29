Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Suriye Ordusu'nun Menbiç'i ele geçirdiğini doğruladı /29 Aralık 2018 15:51

Rusya, Suriye Ordusu'nun Menbiç'i ele geçirdiğini doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, “Suriye hükümetine bağlı güçlerin Menbiç kentinin kontrolünü ele geçirdiği bilgisi doğru” ifadelerini kullandı.

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Peskov, YPG'nin denetiminde olan Menbiç'in kontrolünün Suriye ordusuna geçtiği bilgisinin doğru olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Menbiç'in kontrolünün Suriye hükümetine geçtiğinin doğru olup olmadığı sorusu karşısında, "Evet (doğru)" yanıtını verdi.

Peskov, ‘Menbiç'te şu anda tam olarak neler olduğu' biçimindeki soru üzerineyse, sahayla ilgili taktik konulara ilişkin soruların Rus Savunma Bakanlığı'na yöneltilmesi tavsiyesinde bulundu.

Daha önceyse Peskov, YPG'nin çağrısı sonrası Suriye ordusunun Menbiç'e girmesinin Kremlin'de memnuniyetle karşılandığını söylemişti.

Suriye Ordusu, Cuma günü yaptığı açıklamada, YPG'nin talebi üzerine kente askeri birlikleriyle girerek kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, "Menbiç halkından gelen bu çağrıya cevap verilmesi yükümlülüğü göz önünde bulunduran Suriye ordusu, Menbiç'e girerek, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekmiştir" denilmişti.

 
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