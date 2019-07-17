Samanyolu Haber /Gündem / Rusya şimdi de Türkiye'nin savaş uçaklarına talip... /17 Temmuz 2019 11:33

Rusya şimdi de Türkiye'nin savaş uçaklarına talip...

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti.

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Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.

Söz konusu soru Borisov’a, Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye sevkiyatı devam ederken yöneltildi. Son olarak Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, S-400 parçalarını taşıyan 13 ve 14. askeri kargo uçaklarının ülkeye iniş yaptığını açıklamıştı.

Diğer taraftan S-400 parçalarının hepsinin sevkiyatının tamamlanmış olması için Türkiye'ye toplam kaç uçağın gönderileceği net olarak bilinmiyor. Ancak Tayyip Erdoğan sistemin yerleştirilmesine ilişkin işlemlerin Nisan 2020’de tamamlanacağını söylemişti.
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