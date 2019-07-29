Samanyolu Haber /Dünya / Rusya 'seri üretime' başladığını duyurdu... /29 Temmuz 2019 18:36

Rusya 'seri üretime' başladığını duyurdu...

Rusya’nın ülkenin beşinci nesil savaş uçağı Su-57’nin seri üretimine başladığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Rusya’da ülkenin beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57’nin seri üretimine başlandığı duyuruldu. Su-57 serisinin bu yıl içinde Rusya ordusunda kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, uçağın tanıtım broşüründe üretici şirketin 70’i aşkın Su-57 uçağının teslimatı için Rusya Savunma Bakanlığı ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı ifade ediliyor.

Rusya ordusuna 76 adet Su-57 uçağının teslim edileceği bildirildi.

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Rusyalı devlet şirketi Rosteh'in CEO'su Sergey Çemezov, yaklaşık iki hafta önce Su-35 jetlerinin Türkiye'ye teslimatı için konuşmaya hazır olduklarını belirtmişti. Çemezov'un Türkiye'ye Su-35 jetlerini önermesinin sebebinin Su-57 uçaklarının testlerinin henüz  tamamlanmamış olması olduğu belirtiliyor.
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