Rusya 'seri üretime' başladığını duyurdu...

Rusya’da ülkenin beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57’nin seri üretimine başlandığı duyuruldu. Su-57 serisinin bu yıl içinde Rusya ordusunda kullanılmaya başlanması bekleniyor.





Sputnik'te yer alan habere göre, uçağın tanıtım broşüründe üretici şirketin 70’i aşkın Su-57 uçağının teslimatı için Rusya Savunma Bakanlığı ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı ifade ediliyor.





Rusya ordusuna 76 adet Su-57 uçağının teslim edileceği bildirildi.





TÜRKİYE'YE TEKLİF EDİLEN SU-35'İN ÜST MODELİ





Rusyalı devlet şirketi Rosteh'in CEO'su Sergey Çemezov, yaklaşık iki hafta önce Su-35 jetlerinin Türkiye'ye teslimatı için konuşmaya hazır olduklarını belirtmişti. Çemezov'un Türkiye'ye Su-35 jetlerini önermesinin sebebinin Su-57 uçaklarının testlerinin henüz tamamlanmamış olması olduğu belirtiliyor.