Rusya S-400'leri 2 yıl içinde teslim edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri işbirliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Türkiye ile yapılan sözleşmeyi hayata geçirmeye başlayacaklarını ve S-400 füze savunma sistemini Türkiye'ye 2020 yılının başlarında teslim edeceklerini söyledi.





Rusya'nın resmi ajansı haber ajansı TASS'ın haberine göre Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kojin, "Türkiye sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını istedi. Biz de uygun bir çözüm bulduk ve sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını kabul ettik. Sanırım 2020 yılının başlarında teslim edeceğiz" dedi.





Kojin, "Türk yetkililerin pozisyonuna değer veriyoruz. Bize pek çok kereler ulusal çıkarlarını korumanın en birinci önceliklerini olduğunu söylediler" diye konuştu.





NATO'nun Rusya'dan silah satın almaması için Türkiye baskı yaptığına dikkat çeken Kojin, "Anlaşma imzalandı ve uygulanacak" ifadelerini kullandı.





'Rus silahların reklamını Suriye'de yapmak istemezdik'





Kojin ayrıca Rusya'nın Suriye'deki asker operasyonlarının "Sukhoi Su-35 savaş uçakları, kısa menzilli hava savunma sistemleri de dahil yeni tasarlanmış silahların ve askeri ekipmanı" test etmeyi mümkün kıldığını belirtti.





Putin'in yardımcısı, "Modellere kataloglarda bakmak bir şey, askeri faaliyetlerde test etmek bambaşka bir şey. Silahlarımızın Suriye operasyonu sırasında reklamını yapmak istemezdik çünkü bu bir savaş, bir trajedi ve felaket. Ama o ülkeye girerek modern silahlarımızı kullanmamız gerekiyordu" diye konuştu.





Kojin, Rusya'nın ortaklarının askeri ekipmanlarının aşırı hava koşullarında işlemesinden memnun olduğunu söyledi.