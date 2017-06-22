Samanyolu Haber /Gündem / Rusya: Konuşmak için erken /22 Haziran 2017 15:25

Rusya: Konuşmak için erken

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ancak şu anda detaylar hakkında konuşmak için erken olduğunu belirtti.

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Sputnik'in haberine göre Moskova'da düzenlediği basın toplantısında soruşturma süreci hakkında açıklama yapan Zaharova, "Suikastin soruşturması, Türk makamları tarafından Rus yetkililerle yakın işbirliği içinde yürütülüyor. Karlov'un katili Mevlüt Altıntaş'ın iş arkadaşları da dahil olmak üzere suikastle bağlantılı olduğundan şüphelenilen birkaç kişi gözaltına alındı" dedi.

?'RUS DIŞİŞLERİ VE BÜYÜKELÇİLİĞİ SORUŞTURMAYI KONTROL ALTINDA TUTUYOR'

"Anlaşılır sebeplerden ötürü soruşturmanın gidişatı ve detayları hakkında konuşmak için erken olduğunu" söyleyen Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Büyükelçiliği'nin soruşturmanın gidişatını sürekli olarak kontrol altında tuttuğunu vurguladı.
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