Samanyolu Haber /Gündem / Rusya 'kimyasal saldırı' dedi Suriye muhalifleri vurdu /25 Kasım 2018 15:29

Rusya 'kimyasal saldırı' dedi Suriye muhalifleri vurdu

Rusya'nın silahlı militanların dün İdlib'den Halep'e kimyasal saldırı düzenlendiğini iddia etmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi.

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Suriye ordusu, İdlib'e Soçi mutabakatı sonrası ilk kez hava saldırısı düzenledi. Rusya'nın silahlı militanların dün İdlib'den Halep'e kimyasal saldırı düzenlendiğini iddia etmesinin ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Rusya saldırıyı muhalif grupların düzenlediğini savunurken, Suriye ordusunun muhalif grupları havadan bombaladığı belirtildi. 

Haberi Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi duyurdu. Gözlemevi, Halep’in batısında, İdlib vilayetinin yakınında silahlı muhaliflerin kontrolünde olan bölgenin hedef alındığını kaydetti. Haberde Suriyeli askeri bir kaynak ise hükümet güçlerinin Halep kentinin konut bölgelerine yönelik klorin gazı yüklü havan mermileri ile saldırı düzenledikleri iddia edilen militanların mevzilerinin vurulduğunu doğruladı.

RUSYA: KİMYASAL SALDIRI İDLİB’DEN DÜZENLENDİ

Rusya, hükümet kontrolündeki Halep’i dün hedef alan saldırıda klorin gazı kullanıldığını ve saldırının İdlib’deki el Nusra kontrolündeki bölgeden düzenlendiğini iddia etmişti. Moskova, tampon bölge anlaşması uyarınca İdlib’deki muhaliflerin garantörü olan Türkiye ile de konuşmak istediğini duyurmuştu.

Suriye yönetimi ise konutların bulunduğu bölgeleri hedef alan saldırının ardından 100’ü aşkın kişinin hastaneye kaldırıldığını açıklamış, Birleşmiş Milletler’i ‘terörizmi destekleyen ve finanse eden ulus ve rejimlere karşı caydırıcı önlemler almaya’ çağırmıştı
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