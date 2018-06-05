Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Katar'a da S 400 satacak /05 Haziran 2018 02:37

Rusya Katar'a da S 400 satacak

Katar Danışma Meclisi (Majlis Al Shura) Başkanı Ahmed bin Abdullah Zaid El-Mahmud, Doha’nın Moskova ile S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki ile ilgili görüşmelere devam ettiğini belirtti.

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Rus basınına konuyla ilgili açıklama yapan El-Mahmud, Katar'ın S-400 sistemlerini satın almayı planlayıp planlamadığı sorusuna, "Biz Katarlı olarak anlaşmalara her zaman saygı gösteririz ve varılan anlaşmadaki maddelere uygun hareket ederiz. Şu anda iki ülkenin yetkilileri arasında görüşmeler sürüyor "yanıtını verdi.
Daha önce Fransız Le Monde gazetesi, Riyad yönetiminin Rusya'nın Katar'a yapacağı olası S-400 füze savunma sistemleri satışını engellemek için askeri güç kullanabileceğini ileri sürmüştü.
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