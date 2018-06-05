Rusya Katar'a da S 400 satacak

Rus basınına konuyla ilgili açıklama yapan El-Mahmud, Katar'ın S-400 sistemlerini satın almayı planlayıp planlamadığı sorusuna, "Biz Katarlı olarak anlaşmalara her zaman saygı gösteririz ve varılan anlaşmadaki maddelere uygun hareket ederiz. Şu anda iki ülkenin yetkilileri arasında görüşmeler sürüyor "yanıtını verdi.

Daha önce Fransız Le Monde gazetesi, Riyad yönetiminin Rusya'nın Katar'a yapacağı olası S-400 füze savunma sistemleri satışını engellemek için askeri güç kullanabileceğini ileri sürmüştü.