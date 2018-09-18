Rusya: İsrail’in sorumsuz davranışından dolayı Suriye’de 15 askerimiz öldü









Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde IL-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurdu.





Bakanlığın ilk açıklamasında, Rus askeri uçağının içinde 14 asker bulunduğu belirtildi. Uçağın, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı kaydedildi.





Bakanlık olayla ilgili yeni bir açıklamada daha bulundu. IL-20 model uçakta 15 kişilik askeri mürettebat bulunduğunu bildiren bakanlık, uçağı Suriye'nin düşürdüğünü açıkladı; ancak uçağın düşürülmesine İsrail’i neden olduğunu kaydetti.





“İsrail'in sorumsuz davranışı nedeniyle 15 askerimiz öldü” denilen açıklamada, İsrailli pilotların Rus jetini Suriye hava savunma sisteminin olduğu yöne ittiği ifade edildi. Bakanlık, İsrail’in ise planlanan operasyondan sadece 1 dakika önce kendilerini uyardığını ifade etti. İsrail’in davranışlarının “planlanmış provokasyon” olduğunu ileri süren bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ancak bu süre savaş uçağımızın güvenli alana geçmesi için yeterli değildi. 15 askerimiz İsrail'in sorumsuz davranışları nedeniyle öldü. İsrail'in Suriye’deki davranışları provokasyona neden oluyor. İsrail ordusunun uçağımızı inişe hazırlanırken görmemesi imkansız.”





Uçak Suriye hava savunma sistemi tarafından vuruldu

Reuters'a açıklamada bulunan Amerikalı bir yetkili, söz konusu uçağın Suriye'nin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğüne inandıklarını söyledi. Yetkili, Suriye'nin, İsrail'den gelen füzeleri imha etmek isterken kazayla Rus askeri uçağını vurmuş olabileceğini kaydetti.





Öte yandan Suriye’nin Humus ve Lazkiye kentleri ile sahil şeridinde pazartesi gecesi patlamalar yaşandı. Saldırıların seyir füzeleriyle gerçekleştirildiği ileri sürülürken, Suriye haber ajansı SANA, kentte bulunan sanayi kuruluşlarının hedef alındığını ancak hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirdiğini aktardı.





Deniz tarafından gelen füzelerin kim tarafından fırlatıldığının bilinmediği kaydedilirken Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, füze saldırısının Akdeniz’de bulunan Fransa’ya ait bir fırkateynden yapıldığı iddia edildi.