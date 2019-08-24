Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ilk yüzen nükleer santrali devreye soktu /24 Ağustos 2019 15:10

Rusya ilk yüzen nükleer santrali devreye soktu

Rusya’nın ilk yüzer nükleer enerji santralı Arktik limandan yola çıkarak denize açıldı.

SHABER3.COM

Rusya’nın en ıssız bölgelerinden birine enerji sağlamak amacıyla yola çıkan nükleer santralla ilgili çevre örgütleri endişeli.

Rusya’da devletin kontrolündeki nükleer enerji şirketi Rosatom’ın geliştirdiği ve “Akademik Lomonosov” olarak bilinen santral, Bering Boğazı’nın karşısında bulunan Çukotka bölgesine ulaşmak üzere Arktik sularından 50 bin kilometrelik yolculuğuna başladı.

Nükleer yakıt yüklü santral Pevek kasabasında bulunan kömür santralını ve bölgede 50 bin kişiye enerji tedarik eden nükleer enerji santralının yerini alacak.

Rosatom santralın güvenli olduğunu ve dünyanın ıssız ve izole bölgelerine enerji kaynağı olarak işlev görebileceğini savunuyor. Ancak çevreciler nükleer kaza riskine yönelik endişelerini dile getiriyor.

Çevre örgütleri endişeli

Greenpeace Rusya’nın yüzer nükleer santralı için “Nükleer Titanik” ifadesini kullandı. Çevre örgütünün Rusya ofisinden Raşid Alimov “Yüzer bir nükleer santralın enerji sağlama konusunda son derece riskli ve maliyetli bir yöntem olduğunu düşünüyoruz” açıklaması yaptı.

Örgütün sözcüsü Alimov santralın Çukotka’nın enerji gereksinimini karşılamak amacıyla değil daha ziyade olası yabancı alıcılar için bir model olması amacıyla yapıldığını savundu.

Rosatom konuyla ilgili olarak açıklama yapmadı. Yüzer nükleer santralın yolculuğu, Rusya’nın kuzeyinde bu ay silah sistemleri testi sırasında meydana gelen ve bölgedeki kent yakınlarında radyasyon seviyelerinin artmasına yol açan patlamanın ardından, nükleer enerji konusunda endişelerin dile getirildiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Amerikanın Sesi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ilk yüzen nükleer santrali devreye soktu Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:35:56