Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile Yunanistan arasında gerilim /07 Ağustos 2018 00:35

Rusya ile Yunanistan arasında gerilim

Yunan hükümetinden bir kaynak, Rusya’nın Atina'nın Rus diplomatlara yönelik tutumuna yanıt olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Politik Büro Başkanı Yorgosu Sakelariou’yu ‘istenmeyen adam’ ilan ettiğini belirtti.

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Sputnik'e konuşan kaynak, Rusya'nın Yunanistan'a yönelik tedbirlerin 3 Yunan vatandaşını etkilediğini söyleyerek, "Rusya, Yunanistan'ın Moskova Ticaret Müşaviri ile Yunanistan'ın Moskova Büyükelçiliği'nin komünikasyon hizmetlerinden sorumlu çalışanını sınır dışı ediyor. Bunun dışında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Büro Başkanı Yorgosu Sakelariou'nun Rusya'ya girişi yasaklandı" dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçisi Andreas Friganas'ı bakanlığa çağırarak Atina'nın Rus diplomatlara yönelik tutumu nedeniyle alınacak önlemler hakkında nota verdiği bildirilmişti.

Sakelariou, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'a en yakın isimlerden biri olarak gösteriliyor.

'KARAR DIŞİŞLERİ BAKANLARI DÜZEYİNDE ALINMAZ'

Kaynak, "Sakelariou'nun girişinin yasaklanması, doğrudan Kocias'a bir mesaj. Ama benim görüşüme göre bu hata. Bu tür kararlar, üstelik Rusya ve ABD gibi ülkelerle ilişkileri ilgilendiren kararlar, Dışişleri Bakanları düzeyinde alınmaz" ifadelerini kullandı.
Yunan hükümeti, temmuzda iki Rus diplomatı sınırdışı etmiş ve diplomat olmayan iki Rus vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirmişti.

Bunu, sözkonusu kişilerin Yunan yetkililere rüşvet vermeye kalkıştıkları ve Makedonya'nın NATO'ya üye olmasına izin verecek anlaşmanın bozulması için çalıştıklarına dair iddialarla gerekçelendirmişti.

Moskova bu iddiaları reddederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov eylülde Yunanistan'a yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.
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