Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile yeni bir kriz kapıda /13 Ocak 2017 13:37

Rusya ile yeni bir kriz kapıda

Gazetede yer alan haberde, "Belgeler büyük ihtimalle Stockholm mahkemesine sunulacak. Krizin sebebi 2017 yılı doğalgaz fiyatları" denildi.

Rusya ile yeni bir kriz kapıda

Kommersant'ta yer alan habere göre, Gazprom 2017 yılı doğalgaz fiyatları konusunda anlaşamadığı Türkiye'nin özel ithalatçılarını mahkemeye vermeye hazırlanıyor. Uzmanlar, Moskova ve Ankara'nın işbirliğinin Gazprom'un ticari çıkarlarını mahkemede korumaya zorladığını düşünüyorlar.

Kommersant'ın iki ülkede bulunan kaynakları, Gazprom'un yakın zamanda mahkemeye başvurmaya hazırlandığını ve şirketin belgeleri hazırladığını dile getirdiler. Gazetede yer alan haberde, "Belgeler büyük ihtimalle Stockholm mahkemesine sunulacak. Krizin sebebi 2017 yılı doğalgaz fiyatları" denildi.

Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Batı Hattı ve Kibar Enerji Gazprom'dan bir yılda ortalama 10 milyar metreküp doğalgaz alıyor. Ayrıca, Botaş şirketine de 17 milyar metreküp gönderiliyor. Botaş ile dava hala devam ediyor.

Kommersant'ın kaynaklarından birisi, Gazprom'un özel ithalatçılara bu sene için Botaş ile dava sonuçlanıncaya kadar geçerli olacak geçici fiyatın belirlenmesini teklif ettiğini belirtti.

Botaş ile fiyatın belirlenmesinin ardından Gazprom ve özel şirketler görüşmelere yeniden başlayabilirlerdi, fakat bu şirketler Gazprom'un teklifini geri çevirdiler. Kommersant'ın başka bir kaynağı, Gazprom'un 2017 yılında özel şirketler için düşük fiyatların ekonomik kayıp dışında Botaş ile davasındaki pozisyonuna da zarar vereceği için bu şekilde davranması gerektiğini ekledi.

Kommersant'ın Türkiye'deki kaynakları, Akfel'in kamulaştırılmasının Gazprom'un pozisyonuna ciddi etki sağladığını bildirdiler. Bunun ardından fiyat görüşmeleri neredeyse durduruldu. Ayrıca, Ocak ayı başında İstanbul'da kar yağışının arttığı süreçte Türkiye'nin Gazprom'a sevkiyatları kontrat hacminin üzerine çıkarması talebiyle başvurduğu öğrenildi, fakat Gazprom bunu reddetti.
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