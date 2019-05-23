O satışa Erdoğan taş koydu

Rusya Araştırmaları Enüstitüsü, Rusya'nın sahibi olduğu Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri bankasına satışının sonuçlanmadığını iddia etti.







Rusya Araştırmaları Enstitüsü, Twitter hesabından Denizbank'ın satışına yönelik bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışı tamamlanamıyor.





İLGİNÇ BİLGİ TWITTER’DA





İddialara göre bu satışa engel olarak Türkiye'nin Rusya'ya karşı kullandığı bir kart olduğu iddia edildi.





İşte o tweet: "Rusya'nın sahibi olduğu Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri bankasına satışı sonuçlanmadı. Albright Stonebridge Group'tan Hakan Akbaş: Bu konu Rusya'yla ilişkilerde Türkiye'nin kartlarından biri olarak masada duruyor."





Denizbank 715 şubede 12 bin 529 kişiyi istihdam ediyor.





RUS YETKİLİ: TÜRKİYE SATIŞA SICAK BAKMIYOR





Paramedya.com'un Rus Büyükelçiliği'nden bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, Türkiye satışa sıcak bakmadığı için ilerleme sağlanamıyor.





Aynı yetkili, bu konuda Türkiye'nin bir süre önce rahatsızlığını dile getirerek farklı bir alıcı yönünde arayışa girilmesini de talep ettiği kaydedildi.





Ancak, Rus Sberbank'ın fiyat kırarak devir işlemlerini hızlandırmaya çalıştığı belirtiliyor.





REKABET KURUMU ONAY VERMEYEBİLİR





Edinilen bilgiye göre, satış ile ilgili halen belirsiz bir süreç devam ediyor. Rus Sberbank satışın temmuz-ağustos ayına kadar tamamlamayı planlıyor.





Ancak bu satışa Rekabet Kurumu'nun sıcak bakmadığı yolunda da iddialar var.





Emirates NBD, Denizbank için Ruslara 14 milyar TL ödeyeceğini açıklamıştı.







22 MAYIS 2018’TE DUYURULMUŞTU





Birleşik Arap Emirlikleri’nin (Dubai) en büyük bankalarından Emirates NBD, 22 Mayıs 2018’de şu açıklamayı yapmıştı: “Denizbank A.Ş.'nin yüzde 99,85 hissesinin 14,6 milyar liraya satın alınması konusunda Sberbank ile kesin anlaşmaya vardık.”





Açıklamanın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen devir işlemi tamamlanamadı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizbank'ın ilişkilerin durma noktasına geldiği Dubai'ye satılmasını istemediği için devir safhasına geçilemediği iddia ediliyor.



