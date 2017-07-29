Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile Avrupa arasında yeni kriz... /29 Temmuz 2017 15:01

Rusya ile Avrupa arasında yeni kriz...

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin, uçağının Romanya ve Macaristan hava sahasına girmesine izin verilmemesi üzerine Moldova’ya planladığı ziyareti iptal etti.

Rusya ile Avrupa arasında yeni kriz...

Rogozin, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, kendisi ve diğer Rus yetkililerin ticari bir uçuşla Moldova’nın başkenti Kişinev’e seyahat ederken, uçağın, her ikisi de AB üyesi olan Romanya ve Macaristan üzerinde uçmasına izin verilmediğini açıkladı.

Rus Başbakan Yardımcısı, Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhakının ardından AB’nin vize yasağı getirdiği en kıdemli Rus yetkililerden biri konumunda bulunuyor.

Rogozin, İnterfaks haber ajansına verdiği demeçte, Romanyalı yetkililerin 2014’ta ‘charter’ uçuşuna hava sahasını kapatmasından sonra ticari uçaklarla seyahat etmeye başladığını söyledi.

Romanya Dışişleri Bakanı, Rogozin’in ülkenin hava sahasına girişine izin verilmediğini doğruladı.

Rogozin daha sonra Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, Romanyalı yetkilileri uçağı yön değiştirmeye zorlayarak “yolcuların, kadın ve çocukların hayatlarını riske atmakla” suçladı ve Romanya hükümetine küfürlü bir tehdit yolladı.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon da, yaşananlara sert tepki göstererek, “Moldova-Rus ilişkilerini bozmayı amaçlayan, eşi görülmemiz bir Rus fobisi gösterisi izliyoruz” dedi.
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