Samanyolu Haber /Dünya / Rusya: Doğu Guta'dan bugün 25 binden fazla sivil ayrıldı /18 Mart 2018 19:18

Rusya: Doğu Guta'dan bugün 25 binden fazla sivil ayrıldı

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, Hammuriye’deki kontrol noktasından bugün Doğu Guta'dan 25 binden fazla sivilin çıktığını belirtti.

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Tarafları uzlaştırma merkezi sözcüsü Vladimir Zolotuhin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “18 Mart sabah saatlerinden bu yana Doğu Guta'nın Hamuriye kasabasındaki kontrol noktası üzerinden 25 bini aşkın sivil bölgeden ayrıldı” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin insani koridordaki kontrol noktalarında sığınmacılara gıda yardımı dağıtımı organize ettiğini de belirten Zolotuin, ayrıca Doğu Guta’daki sığınma kamplarında battaniye, yatak ve gıda ürünlerinden oluşan insani yardım malzemelerinin dağıtıldığını da sözlerine ekledi.

İnsani koridorlarının çalışmaya başladığı günden bu yana Doğu Guta’dan şimdiye kadar toplam 68 binin üzerinde sivil ayrıldı.

Doğu Guta'da Rusya'nın girişimi ile her gün ‘insani mola' uygulanıyor. Suriye ordusunun buradaki terörist gruplara karşı operasyonlarını durdurduğu bu ‘molalar' kapsamında sivillerin bölgeden ayrılabilmesi ve buraya insani yardım ulaştırılması amaçlanıyor.
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