Rusya Dışişleri İbrahim Kalın'ı yalanladı!

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI, İBRAHİM KALIN’I YALANLADI: SURİYE KONGRESİ ERTELENMEDİ





Sputnik’in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği bir basın toplantısında, resmi ismi ‘Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ olarak belirlenen toplantıların ertelenip ertelenmediği sorusu karşısında, “Şu anda bu kongrenin hazırlıkları yapılıyor, onu kimse ertelemedi, kaldı ki tarihi resmi olarak açıklanmadı” dedi.





Kalın, Rus yetkililerin kendilerine, kongrenin ertelendiğini ve Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerin oluşturduğu Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) bu kongreye davet edilmeyeceğini söylediğini ifade etmişti.







Diğer taraftan Lavrov, Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri olan Rusya, İran ve Türkiye’nin, kongrenin gündemi, tarihi ve organizasyonla ilgili parametreleri üzerinde anlaşmaya çalıştığını söyledi. Lavrov ayrıca, Rusya’nın bunların yanı sıra, Suriye hükümeti ile iç ve dış muhaliflerle görüşmelerinin de sürdüğünü kaydetti.





Rus yetkililer daha önce PYD de dahil olmak üzere Suriye’deki çeşitli gruplara kongre için davet gönderildiğini söylemişti. Kalın, PYD’nin kongreye davet edildiğinin açıklanması ardından bunu ‘kabul edilemez’ olarak nitelendirmişti.