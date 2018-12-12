Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Devlet Başkanı Putin'in ajanlık kimliği Almanya'da bulundu /12 Aralık 2018 09:45

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ajanlık kimliği Almanya'da bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Almanya'da KGB ajanı olarak görev yaptığı sırada kendisine verildiği belirtilen Doğu Almanya Devlet Güvenlik Bakanlığı (Stasi) kimlik kartı ortaya çıktı.

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BBC Türkçe'nin haberine göre Putin'e Doğu Almanya'da KGB ajanı olarak görev yaptığı sırada verilen  Kimlik kartı, Almanya'nın Dresden kentindeki arşivlerde KGB ve Stasi arasındaki işbirliğine ilişkin araştırma yapıldığı sırada bulundu.

Doğu Almanya'da Sovyetler Birliği'nin ajanı olarak görev yapan Putin'in kimliği 1985'te aldığı anlaşılıyor.

Kimlik kartının Putin'e Stasi binalarına giriş imkanı tanıdığı belirtiliyor, ancak bu onlar adına casusluk yaptığı anlamına gelmiyor.

Stasi Arşiv Bürosu (BStU) Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Putin'e "KGB ajanı olarak faaliyetlerini Stasi ile işbirliği içinde yürütebilmesi için kimlik kartı verildiğini" duyurdu.

Bakanlık, sıradan vatandaşları izlemek ve birbirleri hakkında bilgi sızdırmaları için teşvik etmekle ün salmıştı.

Stasi Arşiv Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, Vladimir Putin'in Doğu Almanya Devlet Güvenlik Bakanlığı için çalıştığına dair herhangi bir emare taşımıyor" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Stasi kimlik kartının ortaya çıkışıyla ilgili, "SSCB zamanında KGB ve Stasi partner istihbarat servisleriydi. Bu nedenle, bu tür kimlik kartlarının verilmesi ihtimal dışı tutulamaz" diye konuştu.

Leningrad'da (şimdiki St Petersburg) doğan Vladimir Putin, 1985 yılında 33 yaşındayken Doğu Almanya'ya atanmıştı. Putin, Doğu Almanya'daki komünist sistemin çöktüğü Aralık 1989 yılına kadar Dresden'de KGB ajanı olarak çalıştı. Şu an 66 yaşında olan Putin'in iki kızı da burada doğdu.

Stasi kimlik kartının üzerindeki damgalar, kartın her üç ayda bir yenilendiğini gösteriyor. Putin'in kartı neden Dresden'deki Stasi belgeleri arasında bıraktığı ise bilinmiyor.

Putin görevi sırasında, 5 Aralık 1989'da kalabalık bir protestocu grubunun Doğu Almanya Güvenlik Bakanlığı binasını basmasına şahit oldu.

Kalabalık daha sonra yolun karşısındaki KGB binasına yönelmişti.

O zamanlar akıcı Almanca konuşan Putin, KGB binasını kuşattıklarında buranın Sovyetler Birliği toprağı olduğu uyarısında bulunarak, kalabalığı sakinleştirdiğini öne sürmüştü.

Kremlin'in internet sitesine göre Putin, 1989 yılında resmi adı Alman Demokratik Cumhuriyeti olan komünist Doğu Almanya tarafından "silahlı kuvvetler için üstün hizmetlerinden ötürü" bronz madalyayla ödüllendirilmişti.

Putin, Rusya'ya döndükten sonra KGB'nin yerine kurulan Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başına geçti. 2000 yılında ise Rusya Devlet Başkanı oldu.

Putin'in biyografisini kaleme alan Alman yazar Boris Reitschuster, "KGB yılları Putin için kilit. Doğu Almanya'da geçirdiği dönem olmasaydı bugün karşımızda başka bir Putin ve başka bir Rusya olurdu" diyor.

2017 yılında Putin, KGB'deki çalışmalarının "yasa dışı istihbarat toplama" faaliyetlerini de içerdiğini itiraf etmişti.

BBC tarafından görülen KGB ile Stasi arasındaki bir zamanların gizli anlaşma belgesi, KGB'nin Doğu Almanya'da Stasi ile irtibat halinde çalışan 30 ajanının olduğunu gösteriyor.
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