Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan Türk askeriyle ilgili açıklama /26 Aralık 2017 12:58

Rusya’dan Türk askeriyle ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türk askerinin Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin güvenliğini sağlama anlaşması çerçevesinde bulunduğunu ve bunun geçici bir tedbir olduğunu söyledi.

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Sputnik’e verdiği demeçte “Türk askerinin Suriye’den ne zaman çekileceği” yönündeki soruyu yanıtlayan Bogdanov, “Gerilimi azaltma bölgeleri şu anda faal ve biz bunun geçici bir tedbir olduğunu her yerde vurguluyoruz. Ancak bu bölgelerde güvenliği Türkiye ve İran’ın da dahil olduğu garantör ülkeler olarak temin etmek zorundayız. Anlaşmalara göre bu bölgeler altı aylığına kuruldu ve duruma göre süresi uzatılabilecek” dedi.


Bogdanov, gerilimi azaltma bölgelerindeki gereklilik ortadan kalktığında garantör ülkelerin faaliyetlerine son verileceğini kaydetti.

‘ABD VE TÜRKİYE, ŞAM YÖNETİMİNE SAYGI GÖSTERMELİ’

Suriye yönetiminin ülkedeki ABD ve Türk askeri varlığına tepkisini de yorumlayan Bogdanov, Washington ve Ankara’nın mevcut ve gelecekteki Suriye hükümetlerine saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Bogdanov, “Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini tüm ülkelere söylüyoruz. Ülkedeki durumla yalnız başlarına baş edip edemeyeceklerine bizzat karar vermesi gereken mevcut ve gelecekteki meşru Suriye yönetimlerine saygı gösterilmeli” diye konuştu.

‘RUS BİRLİKLER, ESAD’IN DAVETİ ÜZERİNE SURİYE’YE GELDİ’

Bogdanov, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’nin Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ın daveti üzerine faaliyet yürüttüğünü de anımsattı.


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