Samanyolu Haber /Dünya / Rusya da nükleer füze anlaşmasından çekildi /26 Haziran 2019 16:14

Rusya da nükleer füze anlaşmasından çekildi

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesi ile ilgili yasa tasarısını onayladı.

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Parlamento Genel Kurulu'nda, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. 

Kabul edilen tasarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması bekleniyor. 

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı. 

Putin ise buna karşılık olarak INF’nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.


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