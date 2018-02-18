Rusya’da kilise çıkışında ateş açıldı… Çok sayıda ölü var

Rusya’nın güneyindeki Dağıstan’da gerçekleştirilen bir festivalde, kalabalığa ateş açıldı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı. Rusya'ya bağlı Dağıstan'ın Kizlyar kentinde geleneksel bahar festivali Maslenitsa kutlamalarının yapıldığı kiliseden dönen bir gruba kimliği belirsiz bir kişinin ateş açtığı, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın ise güvenlik görevlilerince öldürüldüğü bildirildi.





Rus basınına olayla ilgili bilgi veren güvenlik güçlerinden bir kaynak, “Olay Kizlyar'da meydana geldi. Ön belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Saldırgan öldürüldü” diye konuştu.





Yaşamını yitirenlerin sivil olduğunu söyleyen yetkili, kilisede yapılan ayin sonrasında kimliği bilinmeyen bir kişinin üzerlerine av tüfeğiyle ateş açtığını belirtti. Yaralananlardan 2’sinin ise güvenlik görevlileri olduğu aktarıldı.