Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, BMGK'deki İran tasarısını veto etti /27 Şubat 2018 09:22

Rusya, BMGK'deki İran tasarısını veto etti

Rusya, BM'nin Yemen'e yönelik silah ambargosunu İran'ın ihlal etmesiyle ilgili endişelerin dile getirildiği BMGK karar tasarısını veto etti.

SHABER3.COM


Rusya, İran'ın Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelerin ifade edildiği BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etti. 

İngiltere tarafından hazırlanan ve BMGK'de oylanan tasarıya Rusya'nın yanı sıra geçici üyelerden Bolivya da olumsuz oy verdi. 

Tasarı 11 ülkenin desteğini almasına rağmen daimi üye Rusya'nın vetosu nedeniyle kabul edilmedi. 

Çin ve Kazakistan ise çekimser oy kullandı.

İngiltere tarafından hazırlanan ve ABD tarafından desteklenen ilk tasarı Yemen'de Husilere füze ve silah sağlayarak BM yaptırımlarını delmekle suçlanan İran'ın kınanmasını talep ediyordu ancak Rusya'nın itirazı üzerine yürütülen görüşmelerden sonra tasarıdan ''kınama'' kelimesi çıkarılmıştı. Oylamaya sunulan tasarıda İran'ın Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmesinden duyulan endişelere yer verilmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya, BMGK'deki İran tasarısını veto etti Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:16:49