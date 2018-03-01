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Rusya: ABD, YPG bölgesine 20 askeri üs kurdu
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Rusya: ABD, YPG bölgesine 20 askeri üs kurdu
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01 Mart 2018 10:21
Rusya: ABD, YPG bölgesine 20 askeri üs kurdu
Rusya Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye'de 20 askeri üs kurduğunu öne sürdü
SHABER3.COM
Rusya Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye'de YPG tarafından kontrol edilen bölgede yaklaşık 20 askeri üs kurduğunu açıkladı.
Açıklamada, ABD'nin terör örgütü YPG'ye en ileri düzey silahları verdiği belirtildi.
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